Sokak müzisyenlerine Aleyna yardımı

Ardından hafta sonu konuşulan videosu için açıklama yapan Tilki, o zamanlar 15 yaşında olduğunu ve yardım amaçlı şarkı söylediğini aktardı.

Tilki, ‘’Oradaki müzisyenlere yardım etmek için müzik yapıyordum. Bir yıl önce Hollywood’ta bir çocuk gitar çalıyordu. Gitarının da kendi sesi de çok az çıkıyordu. Yanına gittim dedim ki, ‘Ben sana şarkı söyleyeceğim sen çalacaksın. Sonra sana o parayla yeni gitar alacağız.’ Sonra ben bayağı orada sokak müziği yaptım, çok fazla insan birikti alanda. Çocuğun gitar parası çıktı, ona verdim. Sonra Türkler falan da gelince ayrıldım oradan." dedi.

Recep ASLAN