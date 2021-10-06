Sokak hayvanlarına destek oluyor

'Yasak Elma' dizisinde rol alan Ede Ece, HAYTAP ile sokak hayvanlarının korunmasına ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amacıyla hayata geçirdiği kampanyanın yüzü oldu. Sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı yardım çalışmalarıyla bilinen oyuncu, proje kapsamında kasım sonuna kadar 7 ilde açılacak 7 bakımevi ile hayvan dostlarımıza destek olacak.