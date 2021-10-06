VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TÜGVA'yı basıp, zorla tahliye etti
Memurlara büyük müjde!
Başkan Erdoğan'dan Akşener'e çok sert tepki: HDP'den vetoyu yiyince...
'Sonsuza kadar komşuluk'tan 'soğuk savaş'a
"Hudut Kartalları" sınırı böyle koruyor
Zirve sonuçsuz kaldı
Sıfır Otomobillerde Fiyat Beklentisi Ne Olacak?
Serkan Aslan Şiirleri Artık İngiltere ve Almanya'da
Konuştukça batıyor
Koronavirüs ölçümünde dikkat çeken sonuç
MİT'ten PKK'ya ağır darbe!
İmamoğlu'na çağrı: Bana devret, 6 ayda bitiririm
F-35 ve S-400'lerde son durum ne? SSB Başkanı İsmail Demir açıkladı.
İran ateşle oynuyor!
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı
Japon devi üretime ara verecek
6-7 Ekim Olayları Nedir?
HDP adına Kandil konuştu
Paşinyan'dan İran itirafı
Asya'yı karıştıracak gelişme! Tarih verdi
Afrika, Fransa'nın eskilerini istemiyor
850 bin esnafı ilgilendiriyor: TBMM'de kabul edildi
Fahiş fiyata karşı yeni adım!
Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar var
06 Ekim 2021 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:06 Ekim 2021 Çarşamba 12:00:00

Sokak hayvanlarına destek oluyor

ABONE OL

'Yasak Elma' dizisinde rol alan Ede Ece, HAYTAP ile sokak hayvanlarının korunmasına ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amacıyla hayata geçirdiği kampanyanın yüzü oldu.

'Yasak Elma' dizisinde rol alan Ede Ece, HAYTAP ile sokak hayvanlarının korunmasına ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amacıyla hayata geçirdiği kampanyanın yüzü oldu. Sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı yardım çalışmalarıyla bilinen oyuncu, proje kapsamında kasım sonuna kadar 7 ilde açılacak 7 bakımevi ile hayvan dostlarımıza destek olacak.

Etiketler : Sokak hayvanları Yasak Elma Ede Ece AYTAP ile sokak hayvanları
Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu
Enerjisinin sırrı çocukları

Enerjisinin sırrı çocukları
Kızım kurallara uyuyor!

Kızım kurallara uyuyor!
Vefat eden eşine duygusal paylaşım

Vefat eden eşine duygusal paylaşım
4 gece 4 yıldız: Ayta Sözeri, Anadolu Ateşi, Zeynep Bastık ve Yalın... Sevenleriyle buluşuyor

4 gece 4 yıldız: Ayta Sözeri, Anadolu Ateşi, Zeynep Bastık ve Yalın... Sevenleriyle buluşuyor
Anne acısı

Anne acısı
Dur durak bilmiyor

Dur durak bilmiyor
İki bin kişilik gösteri

İki bin kişilik gösteri
Her şey ‘doğa' için

Her şey ‘doğa' için

EN ÇOK OKUNAN HABERLER