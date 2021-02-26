Snoop Dogg'dan Tilbe paylaşımı

Grammy Ödülü'ne aday gösterilmiş Amerikalı rap müzik sanatçısı Snoop Dogg, Yıldız Tilbe ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Dünyaca ünlü rapçi, 55 milyon takipçisi olan hesabından yaptığı paylaşım ile Türk takipçilerini heyecanlandırdı. İkilinin fotoğrafını yan yana gören takipçiler, "Snoop Dogg'un kariyerindeki zirvesi budur" dedi.

