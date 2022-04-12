Sitemkâr Birce

Dijitalde yayınlanacak olan 'Mezarlık' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Birce Akalay, önceki gece Asmalımescit'de görüntülendi. Oyuncu, bir mekânda eğlenceli saatler geçirdi. İşadamı Sadettin Saran'la adı anılan Akalay, iddialara son noktayı koydu. Oyuncu, "Öyle bir şey yok kaç kere söyleyeceğim, bilmiyorum" diyerek sitemde bulundu.