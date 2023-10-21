Yeni vizyona giren 'Zübeyde Hanım' filmindeki oyunculuklarıyla dikkat çeken Sitare Akbaş ve Devrim Nas, önceki gün Kadıköy'de bir araya geldi. Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ün kız kardeşi Makbule karakterine hayat veren Akbaş, "Benim ilk ismim Makbule. Hoş bir tesadüf oldu açıkçası ama böylesine anlamlı bir projede, anlamlı bir rol ile izleyici karşısına çıkıyor olmak benim için ayrı mutluluk. Rolüme aylar öncesinden hazırlandım" dedi. Yapımda Atatürk'ü oynayan Alican Yücesoy'u gördüğünde duygulandığını belirten Akbaş, "Sette kendisini makyajı yapılmış hale görünce bir an Atatürk karşımda gibi hissettim ve ağlamama için kendimi zor tuttum" diye konuştu.

