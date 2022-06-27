Sırrı hafta üç kez masaj

Güzelliğiyle adından söz ettiren oyuncu Serenay Sarıkaya'nın bakım sırları ortaya çıktı. Sarıkaya'nın bacaklarında selülit olmaması için haftada üç kez özel masaj yaptırdığı öğrenildi. Bunun için Etiler'de bir güzellik merkezine gidiyor. Bununla kalmayan oyuncunun sağlıklı bir cilde sahip olmak yeme içmesine de ayrı bir özen gösteriyor. Sarıkaya, organik beslenmeyi tercih ediyor ve gluten içeren besinleri de sofrasında istemiyor.