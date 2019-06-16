Şirin Payzın'ı rezil eden tweet! Tepki yağınca geri adım attı
Şirin Payzin, İstanbul seçimi özel yayınında İsmail Küçükkaya'nın "ekonomi konuşalım biraz" sorusuna Binali Yıldırım'ın "hay hay" cevabı için, "hayır dedi" diyerek büyük bir çarpıtmaya imza attı.
Şirin Payzın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rezil oldu. Vatandaşlar tepki gösterince tweetini sildi.
BİNLERCE TEPKİ GELDİ
Gelen tepkiler üzerine paylaşımı kaldıran Payzın "Ben hayır duydum .. Binali Yıldırım “ hay hay “ demiş peki ben yanlış duydum..." dedi.
Şirin Payzın Twitter hesabından 'Küçükkaya'da Binali Yıldırım'a "efendim ekonomi konuşalım biraz" Yıldırım "hayır hayır" şeklinde yaptığı paylaşımla rezil oldu.
Payzın "Ben hayır duydum... Binali Yıldırım "hay hay demiş peki ben yanlış duydum..." diyerek geri adım attı. Payzın gelen tepkiler sonrası tweetini sildi.
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