Sırada dizi var

'Aniden' adlı bağımsız sinema filminde rol alan Dilan Çiçek Deniz, sette çalışmaların tamamlanmasının ardından kendisine gelen diğer projelere odaklandı. Üst üste dizi teklifleri alan oyuncu, değerlendirme sürecine geçti. Oyuncu, "Daha dün bitirdim bir filmi. Yani benim sahnelerim bitti. Defne Kayalar ile beraber oynadık. Çok keyifli bir çekim gerçekleştirdik. Çok güzel bir deneyim oldu benim için" açıklamasını yaptı. Deniz, dizide kendisi için karakterin ve senaryonun önemli olduğunu söyledi. Oyuncu, yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan kendisine bir proje teklifi gelirse bunu da değerlendirebileceğini söyledi.