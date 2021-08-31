Single'a yangın engeli

Şarkıcı Zeynep Er, bir yıldır üzerinde çalıştığı ikinci single'ının çıkış tarihini orman yangınları nedeniyle erteledi. Yeni single'ının sözlerinde "Yakmak ve Kül" kelimeleri geçtiği için klibin ve şarkının çıkış tarihini iptal etmeye karar veren Er, "Hayatımızda bütün yangınlar geçmişte kalsın, kül olan sadece kötü anılar olsun ve bundan sonra kalbimizi yakan tek şey aşk ve sevgi olsun" dedi.