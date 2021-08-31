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31 Ağustos 2021 Salı 14:00:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2021 Salı 14:00:00

Single'a yangın engeli

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Şarkıcı Zeynep Er, bir yıldır üzerinde çalıştığı ikinci single'ının çıkış tarihini orman yangınları nedeniyle erteledi.

Şarkıcı Zeynep Er, bir yıldır üzerinde çalıştığı ikinci single'ının çıkış tarihini orman yangınları nedeniyle erteledi. Yeni single'ının sözlerinde "Yakmak ve Kül" kelimeleri geçtiği için klibin ve şarkının çıkış tarihini iptal etmeye karar veren Er, "Hayatımızda bütün yangınlar geçmişte kalsın, kül olan sadece kötü anılar olsun ve bundan sonra kalbimizi yakan tek şey aşk ve sevgi olsun" dedi.

Etiketler : Şarkıcı Zeynep Er single Yakmak ve Kül
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