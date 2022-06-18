Sinemanın yeni ikilisi

Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan oyuncu Arda Kural, sıkıntılı günleri atlattı. Yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan oyuncu, eski formuna kavuşarak setlere geri dönüyor. Kural, hayatından kesitler taşıyan 'Yıldızlara Bak' filmiyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Kural'a yapımda Öykü Gemici, eşlik edecek. Ekim ayında sete çıkacak olan Kural, "Bıraktığım şeyleri geri almak adına oyunculuğa geri dönüyorum" dedi.

