Sinemanın sanal aşıkları

Berk Atan ve Yağmur Tanrısevsin yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın yaptığı 'Üçüncü Gün' filminde buluştu. Oyuncu kadrosunda Derya Alabora, Nursel Köse, Zuhal Yalçın, Nurseli İdiz, Efe Tunçer, Zeynep Ecem Karavus, Ceren Taşçı'nın yer aldığı, hikayesini Ece Yosmaoğlu'nun yazdığı romantik komedi türündeki filmde Yağmur Tanrısevsin (Elya) ve Berk Atan (Semih) sosyal medya üzerinden tanışan iki sevgiliyi canlandırıyor. Filmin setinden ilk kareler paylaşıldı.