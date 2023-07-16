Sinemanın acı kaybı

"Geniş Aile", "Eyvah Eyvah 2" ve "Babamın Kemikleri" gibi yapımlarda yer alan oyuncu Tanju Tuncel, hayatını kaybetti. 83 yaşındaki oyuncunun vefatı sanat dünyasını üzüntüye boğdu. Sevenleri ve meslektaşları sosyal medyadan taziye mesajları paylaştı. Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı, İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli oldu.

