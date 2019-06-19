Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu'na 60 bin TL'lik hediye

Ben şanslı bir kadınım. Kenan, özel günleri unutmaz’ diyen Sinem Kobal, eşi Kenan İmrizalıoğlu’nun doğumgününü es geçmedi. Evliliği boyunca eşi İmirzalıoğlu’nun jestleriyle mest olan oyuncu Kobal, eşinin 45. yaşında romantik bir gezi düzenledi. Geçen ay evliliklerinin 3. yılını Cunda’da kutlayan güzel oyuncu, İmirzalıoğlu’nu doğumgününde âşıklar şehri Paris’e uçurdu. Deniz tatili sonrası baş başa Fransa’ya romantik bir seyahat düzenleyen İmirzalıoğlu çifti, 1 hafta ülkede kalarak şehrin keyfini çıkardı. Doğumgünü sonrası ülkeden ayrılan ikiliden Kobal, eşinin yeni yaş hediyesi için de kesenin ağzını açtı. Kobal, oyuncuya 10 bin dolar (yaklaşık 60 bin lira) değerinde Rolex marka bir saat hediye etti.

(Akşam)