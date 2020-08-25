Sinem Kobal hamileliğinde ilk kez eşi Kenan İmirzalioğlu ile dışarıda görüntülendi

Sinem Kobal hamileliğinde ilk kez eşi Kenan İmirzalioğlu ile dışarıda görüntülendi

Hamileliğinde 7. ayı geride bırakan oyuncu Sinem Kobal, ilk kez görüntülendi.



4 yıl önce Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen ve bir kız bebek bekleyen Kobal, yakın dostu Burçin Terzioğlu’nun evinden çıkarken objektiflere takıldı. Hamileliği süresince görüntü vermeyen Kobal’ın belirginleşen karnı dikkat çekti. Kobal, ertesi günde eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla doktor kontrolündeydi. İmirzalıoğlu, “Her şey yolunda, son iki ayımız kaldı” dedi.