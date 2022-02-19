Sinan karaya vurdu

İkinci kez nikâh masasına oturduğu Burcu Kıratlı'ya çekişmeli boşanma davası açan Sinan Akçıl, 'Piyanist 2' albümünde yer alan 'Simsiyah' adlı şarkısını kliplendirdi. Akçıl, Şile'de Ekin Uzunlar ile birlikte kamera karşısına geçti. Klipte hikaye gereği, sevdiği kadını aradığını söyleyen Akçıl, "Uyuya kalmışım sonra kalkıyorum, elim de bir kağıt ve onda sevdiğimi arıyorum" dedi.

