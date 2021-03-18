Sinan baba olmak istiyor

Sinan Akçıl ile geçen ay ikinci kez nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kıratlı, çocuk sahibi olmak istediklerini söyledi. Yakın zamanda ekranda olacağının müjdesini veren Kıratlı, "İşleri toparladıktan sonra anne olmak istiyorum ama Sinan baba olmak için daha sabırsız ve heyecanlı" dedi.

