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08 Ocak 2022 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 13:31:00

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyor iddiası

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Geçen şubat ayında ikinci kez nikâh masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi.

Sinan Akçıl'ın, önceki akşam kayınpederinin Ulus'taki bir mekânda düzenlenen doğum günü yemeğine katılmaması ayrılık haberlerini güçlendirdi. Çıkışta Burcu Kıratlı, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Bir çekimi nedeniyle eşinin katılamadığını söyleyen Kıratlı, "Evde beni bekliyordur Sinan, ben de gideyim artık" dedi.

Etiketler : sinan akçıl burcu kıratlı evlilik magazin
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