Evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyor iddiası

Sinan Akçıl'ın, önceki akşam kayınpederinin Ulus'taki bir mekânda düzenlenen doğum günü yemeğine katılmaması ayrılık haberlerini güçlendirdi. Çıkışta Burcu Kıratlı, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Bir çekimi nedeniyle eşinin katılamadığını söyleyen Kıratlı, "Evde beni bekliyordur Sinan, ben de gideyim artık" dedi.