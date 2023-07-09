Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin

Müzisyen Sinan Akçıl önceki akşam Yalova'nın il oluşunun 28. yıl etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Akçıl geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç'ın sosyal medya yayınlarına yaptığı eleştirisi hakkında "Serdar'a çok kızgınım ona bunu elli kere söyledim, yemeğe götürdüm orada belirttim. Artık bir kere de halkın önünde söylemek istedim ama ciddiye alacağını düşünmüyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım artık kendine gelip o eski star ceketini giymesini istiyorum" dedi.