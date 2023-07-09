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09 Temmuz 2023 Pazar 15:47:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 15:47:00

Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin

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Sinan Akçıl, Yalova'nın il oluşunun 28. yıl etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Müzisyen Sinan Akçıl önceki akşam Yalova'nın il oluşunun 28. yıl etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Akçıl geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç'ın sosyal medya yayınlarına yaptığı eleştirisi hakkında "Serdar'a çok kızgınım ona bunu elli kere söyledim, yemeğe götürdüm orada belirttim. Artık bir kere de halkın önünde söylemek istedim ama ciddiye alacağını düşünmüyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım artık kendine gelip o eski star ceketini giymesini istiyorum" dedi.

Etiketler : sinan akçıl serdar ortaç star
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