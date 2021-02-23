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23 Şubat 2021 Salı 10:57:00 - Güncelleme:23 Şubat 2021 Salı 14:37:00

Sinan Akçıl Burcu Kıratlı çifti 2. kez evlendi

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2018 yılında sürpriz bir şekilde evlenip, boşanan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, 2. kez nikah masasına oturdu.

2018 yılında sürpriz bir şekilde evlenip, boşanan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, 2. kez nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahitliklerini İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sibel Can ve Hatice Şendil yaptı. 40 kişilik bir davetli topluluğunun katıldı nikah töreninde pandemi kuralları uygulandı. Akçıl müstakbel eşini piyano çalarak karşıladı. Kıratlı'nın önünde diz çöken şarkıcı daha sonra gelinin elini öptü ve konukları selamladı.

Recep ASLAN

Etiketler : sinan akçıl burcu kıratlı evlilik
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