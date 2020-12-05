Sinan Akçıl altını çizdi ve ekledi: Playback değil canlı okuyoruz

Sinan Akçıl altını çizdi ve ekledi: Playback değil canlı okuyoruz

Karantina döneminde boş durmadığını ve 50 metrekare odasında şarkılar yazdığını söyleyen Sinan Akçıl, “Pandemide Ajda Pekkan ve Sibel Can’a 3, Ebru Gündeş’e 1 şarkı yazdım. 7 şarkıyla başarılı çıktım o süreçten” dedi. Konserlerinde playback yapmadığının altını çizen Akçıl, “Konser bitti, paranı al git sevmiyorum. Canlı okuyorum” dedi.