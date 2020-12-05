05 Aralık 2020 Cumartesi 16:06:00 - Güncelleme:05 Aralık 2020 Cumartesi 10:06:00
Sinan Akçıl altını çizdi ve ekledi: Playback değil canlı okuyoruz
Sinan Akçıl, İpek Açar'ın TRT Müzik'teki programına katıldı.
Karantina döneminde boş durmadığını ve 50 metrekare odasında şarkılar yazdığını söyleyen Sinan Akçıl, “Pandemide Ajda Pekkan ve Sibel Can’a 3, Ebru Gündeş’e 1 şarkı yazdım. 7 şarkıyla başarılı çıktım o süreçten” dedi. Konserlerinde playback yapmadığının altını çizen Akçıl, “Konser bitti, paranı al git sevmiyorum. Canlı okuyorum” dedi.
- Sinan Akçıl altını çizdi ve ekledi: Playback değil canlı okuyoruz
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