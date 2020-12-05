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05 Aralık 2020 Cumartesi 16:06:00 - Güncelleme:05 Aralık 2020 Cumartesi 10:06:00

Sinan Akçıl altını çizdi ve ekledi: Playback değil canlı okuyoruz

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Sinan Akçıl, İpek Açar'ın TRT Müzik'teki programına katıldı.

Karantina döneminde boş durmadığını ve 50 metrekare odasında şarkılar yazdığını söyleyen Sinan Akçıl, “Pandemide Ajda Pekkan ve Sibel Can’a 3, Ebru Gündeş’e 1 şarkı yazdım. 7 şarkıyla başarılı çıktım o süreçten” dedi. Konserlerinde playback yapmadığının altını çizen Akçıl, “Konser bitti, paranı al git sevmiyorum. Canlı okuyorum” dedi.

Etiketler : Sinan Akçıl İpek Açar playback konser magazin
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