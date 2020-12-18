Sinan Akçıl açıkladı: James Bond gibi takip ettiler

Sohbette Sinan Akçıl ilişkilere ve müziğe dair samimi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Burcu Kıratlı’dan ayrılan Akçıl, ‘Kız arkadaşınızın telefonunu karıştırır mısınız?’ sorusuna “Birkaç kez karıştırdım ama benim başıma çok geliyor. Kız arkadaşlarım James Bond gibiydi şifrede koysam telefonuma onu da bulup telefonumu karıştırıyorlar” dedi.

