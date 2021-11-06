"Yeni şarkılar yola çıktı!"

Şarkıcı Simge, önceki gün bir arkadaşıyla Zorlu'da objektiflere yansıdı. Sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Sağın, "2 yeni şarkım yolda, tekli olarak çıkacak. Yeni yıldan hemen önce ya da hemen sonra çıkarmayı planlıyoruz" dedi. Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl uzak kaldığı sahnelerine geçtiğimiz yaz kavuşan Simge, "Yaz dönemi bizim için çok güzel ve bir o kadar da yoğun geçti. 45'in üzerinde sahne çalışmamız oldu. Açıkçası bizde sahnede olmayı çok özlemiştik. O yüzden bizim için de dinleyenler için de güzel bir yaz sezonu geçti" dedi.