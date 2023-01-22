Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi

Bir süredir ekranlara ara veren oyuncu Simay Barlas setlere geri dönüyor. Barlas'ın daha önce Burcu Kıratlı'nın adının geçtiği 'Kara Orman' dizisiyle görüştüğü öğrenildi. O3 Medya imzalı dizide Barlas'ın rol arkadaşının da Halit Özgür Sarı'nın olacağı iddia edildi. Senaryosunu Ali Aydın'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk oturacak. Dizi adalet, aşk ve vicdan çerçevesinde sürükleyici bir intikam hikayesine dönüşen olayları konu alıyor.