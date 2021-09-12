12 Eylül 2021 Pazar 12:24:00 - Güncelleme:12 Eylül 2021 Pazar 12:34:00
Simay Barlas aşka yelken açtı! Sevgiliyle ilk kare
Yeni sezonda ekrana gelecek olan 'Aziz' dizisinde yer alacak olan Simay Barlas, aşka yelken açtı.
Oyuncu Simay Barlas, bir süredir birlikte olduğu milli basketbolcu Onuralp Bitim'le ilişkilerini nokladı. Barlas, gönlünü Soner Korkmaz'a kaptırdı. Çift, önceki akşam Yeniköy'de bir kebapçıda baş başa yemek yedi. Çıkışta Simay Barlas ve Soner Korkmaz, sorulara yanıt vermeden koşar adımlarla mekandan ayrıldı.