Sevgiliyle ilk kare

Oyuncu Simay Barlas, bir süredir birlikte olduğu milli basketbolcu Onuralp Bitim'le ilişkilerini nokladı. Barlas, gönlünü Soner Korkmaz'a kaptırdı. Çift, önceki akşam Yeniköy'de bir kebapçıda baş başa yemek yedi. Çıkışta Simay Barlas ve Soner Korkmaz, sorulara yanıt vermeden koşar adımlarla mekandan ayrıldı.