VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB, aşı olanların seyahatine yeni kurallar dahilinde izin verecek
Türkiye'de 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
MGK'dan terörle mücadele vurgusu
TBMM Başkanı Şentop İspanya'ya gitti
Altun'dan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' paylaşımı
Ukrayna: Yeni bir saldırı Rusya'ya pahalıya patlar
Çelik'ten CHP'ye BAE eleştirisi
Rusya'dan "Türkiye-Ermenistan" mesajı!
Devlet Bahçeli'den döviz açıklaması: Eyvallah etmeyeceğiz
İstanbul Eğitim Zirvesi: Maarif Vakfı, FETÖ'cü alçakların tahribatını gideriyor
Dev konteyner gemisi Tekirdağ'da
Asgari ücrette rakam netleşiyor: AGİ dahil değil!
Metrodaki saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Zayid'in Türkiye ziyaretini manşete taşıdılar
TURKOVAC müjdesi CHP'yi üzdü!
Fatih Altaylı ile Uğur Emek'in senkronize yalanı!
TOGG için müthiş hazırlık! Detayları belli oldu
Rusya "Saldırırız" dedi... NATO resti çekti!
EPDK: Akaryakıtta herhangi bir ikmal krizi söz konusu değil
Şimal'den sevindiren haber
Evleniyor
‘Destan'sı başlangıç
Sahipsiz canlara destek oldular
25 Kasım 2021 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 19:00:00

Şimal'den sevindiren haber

ABONE OL

Bir yıldır meme kanseriyle mücadele eden Şimal, zor günleri atlattı.

Bir yıldır meme kanseriyle mücadele eden Şimal, zor günleri atlattı. Şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda kemoterapi ve radyoterapi gördükten sonra ameliyat olmuştu. Dün patoloji sonuçlarını öğrenen Şimal, "Biraz elimi yüzümü toplayıp, nefes alıp karşınıza çıkmak istedim çünkü çok güzel haberlerim var. Eminim ki benimle birlikte mutlu olacak çok insan var, bunu hissediyorum. Gece-gündüz ettiğim dualar kabul oldu sanırım. Ameliyatım zaten çok güzel geçmişti ama patoloji sonucumuzu bekliyorduk. Patoloji sonucumuz geldi. Tertemiz" dedi.

Etiketler : meme kanseri Şimal Şarkıcı ameliyat
Diva izdihamı

Diva izdihamı
Kedisinden kaçarken sakatlandı

Kedisinden kaçarken sakatlandı
Yaşarken ölmek bu olsa gerek

Yaşarken ölmek bu olsa gerek
‘Kırmızı Oda'ya veda

‘Kırmızı Oda'ya veda
Bir kabadayının yaşam öyküsü

Bir kabadayının yaşam öyküsü
Yaman satış

Yaman satış
1500 km yaptı 4 konser verdi

1500 km yaptı 4 konser verdi
Hande'nin kasım single'ı

Hande'nin kasım single'ı
Annesine şarkı yaptı

Annesine şarkı yaptı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER