Şimal'den sevindiren haber

Bir yıldır meme kanseriyle mücadele eden Şimal, zor günleri atlattı. Şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda kemoterapi ve radyoterapi gördükten sonra ameliyat olmuştu. Dün patoloji sonuçlarını öğrenen Şimal, "Biraz elimi yüzümü toplayıp, nefes alıp karşınıza çıkmak istedim çünkü çok güzel haberlerim var. Eminim ki benimle birlikte mutlu olacak çok insan var, bunu hissediyorum. Gece-gündüz ettiğim dualar kabul oldu sanırım. Ameliyatım zaten çok güzel geçmişti ama patoloji sonucumuzu bekliyorduk. Patoloji sonucumuz geldi. Tertemiz" dedi.

