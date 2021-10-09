Sıla'dan sezona hızlı başlangıç

Şarkıcı, Kerki Solfej organizasyonuyla gerçekleşen Adana ve Gaziantep'te müzikseverlerle bir araya geldi. Sanatçı, dünden bugüne kadar olan sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sıla, "Ne mutlu bana yeniden sizlerleyim. O kadar güzelsiniz ki" diyerek duygularını paylaştı.