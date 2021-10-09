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09 Ekim 2021 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:09 Ekim 2021 Cumartesi 10:00:00

Sıla'dan sezona hızlı başlangıç

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Sıla pandemi nedeniyle yaklaşık iki yıldır uzak kaldığı konser maratonuna hızlı başladı.

Şarkıcı, Kerki Solfej organizasyonuyla gerçekleşen Adana ve Gaziantep'te müzikseverlerle bir araya geldi. Sanatçı, dünden bugüne kadar olan sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sıla, "Ne mutlu bana yeniden sizlerleyim. O kadar güzelsiniz ki" diyerek duygularını paylaştı.

Etiketler : şarkıcı sıla magazin haberleri
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