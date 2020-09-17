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17 Eylül 2020 Perşembe 13:04:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 13:04:00

Sıla, Halil Sezai'ye böyle tepki gösterdi: Sana yazıklar olsun

Kaynak: Akşam

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Halil Sezai, çekim için kiralanan villada gürültü olduğu için kendisini uyaran vatandaşı darp etmiş, görüntüler sosyal medya büyük tepkilere neden olmuştu. Sezai'ye ünlülerden de tepkiler gelmeye devam ediyor.

Şarkıcı Halil Sezai, Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villada gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darbetmişti. Sosyal medyada tepkileri üzerine çeken Sezai'ye ünlüler dünyasından pek çok isim de sert çıktı. Şarkıcı Sıla da yaşananlar karşısında sessiz kalamadı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde kiraladığı villada çekim yaparken, yan villada yaşayan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’le tartışan Halil Sezai, tartışmanın büyümesi üzerine yaşlı adama şiddet uyguladı. 41 yaşındaki şarkıcının, komşusunu tekme-tokat dövdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

"BENİM YAPTIĞIM ŞEY DE HAYVANLIK"

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Halil Sezai, "Beni bilen bilir aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır ama bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Benim yaptığım şey de hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok. Üzgün müyüm? Hem de çok. Savunulacak bir tarafım da yok. Olan oldu. Çok üzgünüm. Herkesten de özür diliyorum. Kendisinden de özür diliyorum. Her ne olursa olsun yapmamam gereken bir şeydi ama işte…" açıklamasını yapmıştı.

SILA'DAN DA TEPKİ GELDİ

Yaşlı adama şiddet görüntüleri sosyal medyada gün boyu gündemde kalırken, Halil Sezai'ye her kesimden tepkiler çığ gibi büyüdü. Sinan Akçıl, Fulden Uras ve Alişan gibi isimlerin ardından Halil Sezai’ye bir tepki de meslektaşı Sıla Gençoğlu'ndan geldi.

Ünlü şarkıcı, Twitter hesabı üzerinden “Yazıklar olsun Halil Sezai” mesajını yazdı. Sıla'nın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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