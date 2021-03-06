Sıla davasında hüsran

Davut Güloğlu, şarkıcı Sıla'ya 4 yıl önce Demokrasi ve Şehitler mitingi için söylediği sözler üzerine 'hakaret' suçundan 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Güloğlu, yargının yenilenmesi talebiyle mahkemeye başvurdu. Ancak başvuruyu değerlendiren mahkeme bu talebi reddetti.

Neslihan KESKİN

