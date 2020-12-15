Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya sitem: Çocuğum seviyor diye değil!

‘Sihirli Annem’ dizisinin eski kadrosunda Perihan rolüne hayat veren usta oyuncu Gül Onat, Acun Ilıcalı'nın diziyi kızı Melisa izliyor diye yeniden çektirmesine sitem etti. Onat “O dizi fenomen bir dizidir. Çocuğum seviyor diye değil çok başarılı bir dizi olduğu için yeniden çekme karar aldım demesini isterdim. Diziyle bir alakam olmamasına rağmen benim çok gücüme gitti’’ dedi.

