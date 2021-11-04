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04 Kasım 2021 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 09:00:00

Sıfatların bir önemi yok

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Ziynet Sali önceki gün Etiler'de görüntülendi. Şarkıcı, habercilerin sorularını yanıtladı.

Ziynet Sali önceki gün Etiler'de görüntülendi. Şarkıcı, habercilerin sorularını yanıtladı. Çıkardığı teklileriyle müzik listelerinde zirvede olan Sali, "Bunun için çok çalışıyorum. Şarkı seçerken çok titiz davranıyorum. Benim için sıfatların bir önemi yok. Şarkılarımın sevilmesini ve konuşulmasını isterim. Şarkılarımla müziğimle ve sahnem ile tabii ki iddialıyım ama bunu zaten orada sergiliyorum. Dışarıdaki lakapların bir önemi yok" dedi.

Etiketler : Ziynet Sali Etiler Şarkıcı
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