Şiddeti şiddetle anlatmıyor

Erdal Beşikçioğlu'nun sahneye koyduğu, 'Küvetteki Gelinler' oyununun prömiyeri Fişekhane'de yapıldı. İlk gösterimi ünlü akınına sahne oldu. Oyunla ilgili Beşikçioğlu, ''Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerle ilgili sadece sosyal medyada bir şeyler paylaşmayı ben, eylemsizlik olarak görüyorum. Bir konuyu bir eylemle ortaya koymanın işe yarayacağını düşünerek bu oyunu kadına yönelik şiddetin çok arttığı bir dönemde repertuvarımıza aldık'' dedi. Hazal Türesan ise ''Şiddeti şiddetle anlatmıyoruz. Bu seçim çok önemliydi'' dedi.