Şiddet yok anlaşamadık

Oyuncu Begüm Birgören, 2 yıl önce nikah masasına oturduğu Mehmet Cemil ile boşanma kararı almıştı. İkilinin, evliliklerinin şiddet nedeniyle bittiği iddialarını Begüm Birgören yalanladı. Oyuncu, "Asla böyle bir şey söz konusu bile değil. Çok naif, çok güzel bir insandı. Süreç içinde anlaşamayabiliyorsunuz. Ben hayatımda bana karşı sesini yükseltmiş bir erkeğe bile tahammül etmem. Çizgimi çizerim" dedi.