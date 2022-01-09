Şiddet gördüğü gerekçesiyle Uğur Akbaş'tan ayrılan Yeliz Yeşilmen, önceki gün City's AVM'de görüntülendi. Evlilik içi şiddet gördüğünü söyleyen Yeşilmen, "Ben şiddet gördüm. Şiddet görmeyen kadın mı var? Ama bende karşılığında şiddet gösterdim. Bizimkisi aşırı sevgiden, aşktan kaynaklanan bir şiddet" dedi. Tekrardan birlikte olmalarının mümkün olmadığını belirten Yeşilmen, çocukları için yılbaşını birlikte geçirdiklerini ifade etti.