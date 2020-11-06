Sibel Can’ın Hakan Ural ile evliliğinden olan kızı Melisa Ural, gecelerde sürpriz bir isimle kameralara yansıdı. Melisa Ural, bir dönem Öykü Çelik ile birlikte olan Serhan Adalı ile yeni bir ilişkiye yelken açtı. Bir süredir gözlerden uzak birliktelik yaşayan Ural ile Adalı, önceki akşam Etiler’de görüntülendi. Gazetecilerin olduğundan habersiz mekandan çıkan çift, flaşların patlamasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Serhan Adalı, görüntü alınmaması için gaza bastı. Arka koltukta oturan Melisa, şaşkınlığını gizleyemezken diğer kız arkadaşı da başını öne eğerek kendini gizledi. İkilinin bu yakınlaşmasından sonra gözler ise anne Sibel Can'a çevrildi. Öte yandan Serhan Adalı, geçtiğimiz aylarda Zehra Çilingiroğlu'nun eski erkek arkadaşı Alaaddin Kadayıfçıoğlu ile Yeniköy'de bir mekanda yüksek gelen hesap yüzünden işletmeciyle kavga ederek karakolluk olmuştu.



RECEP ASLAN

