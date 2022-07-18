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18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:00:00

Sezona hamakta hazırlık

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Cüneyt Mete, 'Kardeşlerim' dizisinin 2. sezon finalinin hemen ardından soluğu tatilde aldı.

Cüneyt Mete, 'Kardeşlerim' dizisinin 2. sezon finalinin hemen ardından soluğu tatilde aldı. Titanic Deluxe Bodrum Hotel'de görüntülenen oyuncu, bol bol uyuyarak ve dinlenerek sezona hazırlık yapıyor. 3. sezon için Mete, "Senaristlerimiz ne yazacak inanın ben de bilmiyorum. Açıkçası meraktayım. Ama gene sürprizlerle dolu, seyir zevki yüksek bir sezon olacağı kanısındayım. Ağustos ortası gibi çekimler başlar'' dedi.

Etiketler : Sezona hamakta hazırlık Cüneyt Mete Titanic Deluxe Bodrum
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