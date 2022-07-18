Sezona hamakta hazırlık

Cüneyt Mete, 'Kardeşlerim' dizisinin 2. sezon finalinin hemen ardından soluğu tatilde aldı. Titanic Deluxe Bodrum Hotel'de görüntülenen oyuncu, bol bol uyuyarak ve dinlenerek sezona hazırlık yapıyor. 3. sezon için Mete, "Senaristlerimiz ne yazacak inanın ben de bilmiyorum. Açıkçası meraktayım. Ama gene sürprizlerle dolu, seyir zevki yüksek bir sezon olacağı kanısındayım. Ağustos ortası gibi çekimler başlar'' dedi.