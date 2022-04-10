Sezon finali yapacağız

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı 'Camdaki Kız' dizisinde yer alan Hande Ataizi önceki gün güneşli havanın keyfini çıkardı. Oyuncu, tek başına Nişantaşı sokaklarında görüntülendi. 'Camdaki Kız' dizisinin ekranlara veda edeceği iddiaları karşısında Ataizi, "Dizimiz sezon finali yapacak. Seneye de devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.