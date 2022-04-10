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10 Nisan 2022 Pazar 12:45:00 - Güncelleme:10 Nisan 2022 Pazar 12:56:00

Sezon finali yapacağız

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Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı 'Camdaki Kız' dizisinde yer alan Hande Ataizi önceki gün güneşli havanın keyfini çıkardı.

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı 'Camdaki Kız' dizisinde yer alan Hande Ataizi önceki gün güneşli havanın keyfini çıkardı. Oyuncu, tek başına Nişantaşı sokaklarında görüntülendi. 'Camdaki Kız' dizisinin ekranlara veda edeceği iddiaları karşısında Ataizi, "Dizimiz sezon finali yapacak. Seneye de devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Etiketler : Sezon finali yapacağız Burcu Biricik Feyyaz Şerifoğlu
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