Sezen şarkıları geliyor

Tuğba Özerk, çok yakında Sezen Aksu şarkılarından oluşan bir maxi single ile müzikseverlerin karşısında olacak. Müzik kariyerinin başından itibaren, minik serçenin bestelerini yorumlayan Özerk, dinleyicilerden gelen yoğun isteği gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Özerk, beş şarkıdan oluşan maxi single çalışmasını 'Hücum Kayıt' olarak yapıyor. Orkestranın ve sanatçının bir stüdyoda eş zamanlı çalması ve söylemesi anlamına gelen bu teknik, ancak canlı söyleyebilen sanatçılar tarafından tercih edilebiliyor.