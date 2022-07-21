Şeyma'nın mutlu olmasını isterim

Acun Ilıcalı, Bodrum'da bir mekanda eşi Şeyma Subaşı'yla kavga ettikleri yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. Subaşı ile tartıştığı yönündeki iddiayı yalanlayan Ilıcalı, "Bir deli kuyuya taş atmış, kimse çıkaramamış hikayesi oldu. Ses kaydı yok, görüntü yok, hiçbir şey yok. Bir fotoğraf ve ondan çıkan hikaye var. Böyle hikayeler tabi ki de normal. Popülarite bu tip hikayeleri de beraberinde getiriyor. Tartışmak benim yapımda yoktur. Şeyma ile hiçbir problemim yok, kendisi çocuğumun annesidir. Onun her zaman mutlu olmasını isterim" dedi.

