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02 Kasım 2020 Pazartesi 16:47:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 08:07:00

Şeyma Subaşı'dan 'Cadılar Bayramı' kutlaması eleştirilerine açıklama: Ben yardımımı sessiz yaparım

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Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının İzmir felaketine rağmen 'Cadılar Bayramı' partisine katılıp paylaşımlar yapması büyük tepki çekmişti. Subaşı kendisine gelen eleştiriler sonrası açıklamada bulundu.

Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının İzmir'deki deprem felaketinin acısı ve koronavirüs endişesine rağmen Cadılar Bayramı’nı kutlaması tepkilere neden oldu. Subaşı, eleştiriler sonrası açıklamada bulundu. Subaşı, ‘’Ben depremde yara alan insanların acısına biraz olsun ortak ihtiyaçlarına ise destek olmak için elimden geleni yapmaya devam ediyorum. Fakat bunu her fırsatta bağırarak değil olması gerektiği gibi sessizce yapıyorum. Umarım herkes içindeki kini ve nefreti beslemek yerine sevgiyi yüceltir. Güzel ülkem ve insanları en yakın zamanda yaralarını sarar’’ yazdı.

Etiketler : Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı İzmir depremi koronavirüs felaket
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