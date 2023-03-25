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25 Mart 2023 Cumartesi 14:06:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 14:06:00

Şeyma Subaşı servetine servet kattı! "Hem nefret ediyorlar hem izliyorlar"

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Instagram'da 200 bin abonesi olan Şeyma Subaşı servetine servet kattı. Instagram'ın ücretli takip etme özelliğini kullanmaya başlayan Şeyma Subaşı, 12 milyon TL kazandı.

Instagram'ın yeni özelliği olan ücretli takip etme özelliğini kullanmaya başlayan Şeyma Subaşı, 12 milyon TL kazandı. Özel hayatını takip etmenin aylık bedeli 66.99 TL olan ve kısa sürede 200 bin abonesi olan Subaşı servetine servet kattı. Subaşı, "Daha özel içerikli videoları paylaşıyorum daha samimi oluyor, daha fazla iletişim kuruyorum insanlarla. Şeyma TV gibi düşünün. Bir yandan da hediyeler veriyorum. Benden nefret ediyorlar ama merak edip izliyorlar'' dedi. Düğün için hazırlıkların devam ettiğini söyleyen Subaşı, 5-6 Mayıs'ta evleneceğini ve düğüne 250 kişinin katılacağını söyledi.

Etiketler : instagram şeyma subaşı ücretli takip etme

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