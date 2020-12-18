18 Aralık 2020 Cuma 19:46:00 - Güncelleme:19 Aralık 2020 Cumartesi 15:17:00
Şeyma Korkmaz'dan otizimli çocuklar için bağış
Oyuncu Şeyma Korkmaz 20 Aralık olan doğum gününü Tohum Otizm Vakfı ile ortak bir sosyal sorumluluk projesine adadı.
Oyuncu Şeyma Korkmaz sosyal medyasından “Bana vereceğiniz en anlamlı, en güzel hediye otizmli çocuklara eğitim desteği olacak” diyerek bağış kampanyası başlattı.
- Cem Adrian'dan ikinci klip
- Belçim Bilgin'den yeni yıl alışverişi
- Zeynep Bastık ‘Boş Yapma'yın!
- Ece Vahapoğlu-Cihan Alpay çiftinin oğulları Efe, Ali Şen'i çiftliğinde
- Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerinde olduğu Akıncı dizisinden temposu yüksek tanıtım
- Sinan Akçıl açıkladı: James Bond gibi takip ettiler