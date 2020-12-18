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18 Aralık 2020 Cuma 19:46:00 - Güncelleme:19 Aralık 2020 Cumartesi 15:17:00

Şeyma Korkmaz'dan otizimli çocuklar için bağış

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Oyuncu Şeyma Korkmaz 20 Aralık olan doğum gününü Tohum Otizm Vakfı ile ortak bir sosyal sorumluluk projesine adadı.

Oyuncu Şeyma Korkmaz sosyal medyasından “Bana vereceğiniz en anlamlı, en güzel hediye otizmli çocuklara eğitim desteği olacak” diyerek bağış kampanyası başlattı.

Etiketler : Şeyma Korkmaz oyuncu bağış kampanya otizm
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