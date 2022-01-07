VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yargıtay'dan emsal karar! Sürücülere iyi haber
Türkiye'den 3 ülkeyle anlaşma
2022 ocak zammı belli oldu
Kazakistan'da kirli hesap!
Milli Muharip Uçak böyle olacak!
Süresiz nafaka zulmü sonra eriyor
Suriye politikasını sızdırmış!
ABD ile Japonya'dan kritik hamle!
Adana'da özel harekat destekli DEAŞ operasyonu
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
"Anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi"
Meteoroloji saat verip il il uyardı!
Yeni tedbirler geliyor
Arka kapıdan kaçış
Hasret kapısı
Seyirci için oyunculuk önemli
O sözler Fahriye'ye mi?
Oryantalden daha rahat giyinenler var
Şişmanlık ve kolesterol inmeyi kolaylaştırıyor
Pandemi çocukların göz sağlığını bozdu
Akciğeri brokoli karaciğeri enginarla koruyun
Taş düşürmenin formülü Aslandişi çayı içmek
Babasının silahıyla oynayan çocuk annesiyle kardeşini vurdu
Kurtulmuş: İHA'larla SİHA'larla büyüyoruz
07 Ocak 2022 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:07 Ocak 2022 Cuma 10:30:00

Seyirci için oyunculuk önemli

ABONE OL

'Sadakatsiz' dizisinde rol alan Berkay Ateş, oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiriyor.

'Sadakatsiz' dizisinde rol alan Berkay Ateş, oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiriyor. Re Touch Mag dergisine konuşan oyuncu, 'Bir oyuncu yakışıklı olmak zorunda mıdır' sorusuna, ''Bence artık kırıldı. Seyirci için önemli olan, hikayeler ve oyunculuklar bence'' dedi. Ateş, neden oyuncu olmak istediğini de ''Kendimi merak ettiğim, içimi keşfettiğim, bir soru sorabildiğim, insanı anlama ihtimalini bulabildiğim ve bir şeyler anlatabilme eylemine geçebildiğim için sanırım'' sözleriyle anlattı.

Etiketler : Seyirci için oyunculuk önemli Sadakatsiz Berkay Ateş
Birbirlerini sildiler

Birbirlerini sildiler
10 yılda 3 konser

10 yılda 3 konser
Yeni şarkısı ‘Mesafeler'

Yeni şarkısı ‘Mesafeler'
20 bin kişilik kutlama

20 bin kişilik kutlama
Arabası kolunda

Arabası kolunda
Yeni yıl dileği sağlık

Yeni yıl dileği sağlık
Annesi izledi

Annesi izledi
‘Gecemizi mahvettin'

‘Gecemizi mahvettin'
Çeşme'de açılış

Çeşme'de açılış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER