Seyirci için oyunculuk önemli

'Sadakatsiz' dizisinde rol alan Berkay Ateş, oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiriyor. Re Touch Mag dergisine konuşan oyuncu, 'Bir oyuncu yakışıklı olmak zorunda mıdır' sorusuna, ''Bence artık kırıldı. Seyirci için önemli olan, hikayeler ve oyunculuklar bence'' dedi. Ateş, neden oyuncu olmak istediğini de ''Kendimi merak ettiğim, içimi keşfettiğim, bir soru sorabildiğim, insanı anlama ihtimalini bulabildiğim ve bir şeyler anlatabilme eylemine geçebildiğim için sanırım'' sözleriyle anlattı.