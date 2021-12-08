Seyirci heyecanı

Bora Severcan'ın yönettiği, Gülen Karaman, Volkan Severcan ve Erhan Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Vişne Bahçesi oyunu seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tiyatro bugün Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde perdelerini açıyor. Anton Çehov'un kaleme aldığı oyunda 19. yüzyılda aristokrat bir ailenin yüzleşmesi ele alınıyor.