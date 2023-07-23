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23 Temmuz 2023 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 10:30:00

Seyirci beyazperdeye dönecek

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Timur Acar, Gemlik Film Festivali'ne katıldı.

Oyuncu Timur Acar, Eşref Kolçak anısına bu yıl ikincisi düzenlenen Gemlik Film Festivali'ne katıldı. Oyuncu söyleşide dijitalleşmeyle birlikte filmlerin sinema salonlarında gösteriminin azalmasıyla ilgili konuştu. Acar, "Dijitalleşme ne kadar olursa olsun beyazperde bambaşka. İnsanların sinemaya yeniden geri döneceğini düşünüyorum. Herkes dijital platformlara kilitlendi kaldı ama bunun biteceğini düşünüyorum ve biz yine sinemalarda baş başa kalacağız" dedi.

Etiketler : timur acar oyuncu film
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