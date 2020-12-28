28 Aralık 2020 Pazartesi 23:50:00 - Güncelleme:29 Aralık 2020 Salı 17:48:00
Şeyda Coşkun'dan izin belgeli spor
Birçok ünlü ismin spor eğitmenliğini yapan Şeyda Coşkun, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olmasına rağmen arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapan Şeyda Coşkun, kendisini “Spor yapmıyoruz, izin belgemiz var” diyerek savunsa da Arnavutköy-Rumelihisarı hattı boyunca tempolu bir şekilde yürüyüş yapması dikkatlerden kaçmadı.
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