Şeyda Coşkun'dan izin belgeli spor

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmasına rağmen arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapan Şeyda Coşkun, kendisini “Spor yapmıyoruz, izin belgemiz var” diyerek savunsa da Arnavutköy-Rumelihisarı hattı boyunca tempolu bir şekilde yürüyüş yapması dikkatlerden kaçmadı.

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