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25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:00:00

Şevval'le enerjimiz tuttu

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Yasak Elma dizisinde rol alan Eda Ece, rol arkadaşı Şevval Şam için, 'O benim ruh eşim' dedi.

Yasak Elma dizisinde rol alan Eda Ece, rol arkadaşı Şevval Şam için, 'O benim ruh eşim' dedi. Bir Youtube programına katılan oyuncu, "Şevval Sam ile özel bir arkadaşlığımız var, enerjimiz tuttu. Şevval, yıldız haritasına baktırmış, orada, bu hayatta bulman gereken 9 ruh eşinden biri 'Eda' demişler. Biz birbirimizin ruh eşiyiz. O'nun ruhunu, fikirlerini, yaşantısını çok seviyorum, bugüne kadar hiç kavga etmedik" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Yasak Elma Eda Ece Şevval Şam O benim ruh eşim
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