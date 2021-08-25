Şevval'le enerjimiz tuttu

Yasak Elma dizisinde rol alan Eda Ece, rol arkadaşı Şevval Şam için, 'O benim ruh eşim' dedi. Bir Youtube programına katılan oyuncu, "Şevval Sam ile özel bir arkadaşlığımız var, enerjimiz tuttu. Şevval, yıldız haritasına baktırmış, orada, bu hayatta bulman gereken 9 ruh eşinden biri 'Eda' demişler. Biz birbirimizin ruh eşiyiz. O'nun ruhunu, fikirlerini, yaşantısını çok seviyorum, bugüne kadar hiç kavga etmedik" açıklamasında bulundu.