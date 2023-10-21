Miss Turkey 2018 yarışmasında birinci seçilen model Şevval Şahin, iki yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu'yla ayrılık kararı aldı. Geçtiğimiz hafta Bali'de baş başa tatil yapan Şahin ve Kazancıoğlu'nun nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı ilişkilerini sonlandırdıkları öğrenildi.

Şahin ve Kazancıoğlu sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları sildi. İkili, Instagram'dan birbirlerini takipten çıktı. Şahin ve Kazancıoğlu geçtiğimiz kasım ayında da ayrılmış, 10 gün sonra yeniden barışmıştı.