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21 Ekim 2023 Cumartesi 10:51:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 10:51:00

Şevval Şahin, Murat Kazancıoğlu'yla ayrılık kararı aldı

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Model Şevval Şahin, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Murat Kazancıoğlu'yla ayrılık kararı aldı.

Miss Turkey 2018 yarışmasında birinci seçilen model Şevval Şahin, iki yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu'yla ayrılık kararı aldı. Geçtiğimiz hafta Bali'de baş başa tatil yapan Şahin ve Kazancıoğlu'nun nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı ilişkilerini sonlandırdıkları öğrenildi.

Şahin ve Kazancıoğlu sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları sildi. İkili, Instagram'dan birbirlerini takipten çıktı. Şahin ve Kazancıoğlu geçtiğimiz kasım ayında da ayrılmış, 10 gün sonra yeniden barışmıştı.

Etiketler : şevval şahin sevgili murat kazancıoğlu
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