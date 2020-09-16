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16 Eylül 2020 Çarşamba 13:38:00 - Güncelleme:16 Eylül 2020 Çarşamba 13:38:00

Sevilerek izlenen MasterChef koronavirüs engeline takıldı! Dış çekim iptal

Kaynak: Akşam

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Ekranların sevilerek izlenen programlarından MasterChef, koronavirüs engeline takıldı. Zaman zaman tarihi yerlerde de yapılan çekimler salgın nedeniyle iptal edildi. Artık dış çekim yapılmayacak.

MasterChef Türkiye yarışması yeni sezonunda en çok izlenen yapımların başında gelmeye devam ediyor. Reytinglerdeki başarısıyla kanalının yüzünü güldüren program, bu sene koronavirüs engellerine takıldı. Programın her hafta yaptığı dış çekimler valilik kararıyla iptal edildi.

Ekranların en çok sevilen ve seyredilen yarışması Masterchef Türkiye 3. sezonu ile şu sıralar TV8 ekranlarında fırtınalar estiriyor. Haftanın 6 günü yayınlanan yarışma, reyting listelerindeki zirveyi kimseye bırakmıyor.

Deneyimli ve fenomen şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürisi olduğu programda birbirinden yetenekli ve farklı 16 yarışmacı en iyi lezzet için kıyasıya yarışıyor.

MASTERCHEF DE KORONAVİRÜS ENGELİNE TAKILDI

Dünyayı saran koronavirüs şoku bu sezon Masterchef Türkiye'yi de vurdu. Geçtiğimiz sezonlarda her hafta farklı 2 yerde dış çekim yapan programda bu sezon dış çekim yapmayacak. Tv8’de bu sezona damga vuran programlardan Masterchef Türkiye koronavirüs sebebiyle çekimlerinde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldı.

Her hafta stüdyo haricinde dışarıda bir seyirci grubuyla bir araya gelen yarışmacılar ve ekip İstanbul Valiliği kararıyla çekimleri artık yalnızca iç stüdyoda yapmak zorunda kaldı.

İstanbul Valiliği, 11 Eylül'de yayınladığı basın açıklamasında, "Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir." ifadelerine yer vermişti.

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