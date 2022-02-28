Sevgiliyle Boğaz havası

Oyuncu Burçin Terzioğlu, önceki gün Bebek'te sevgilisi Umut Duygu ile yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Bir hayli keyifli görünün oyuncu, ''Hava güzel, biraz yürüyelim sahil havası alalım istedik'' dedi. Uzun süredir ekranda olmayan oyuncu, yeni projelerinin sorulması üzerine ''Şu anda netleşen bir şey yok. Ama görüşmelerim devam ediyor. Televizyon ya da dijitalde olabilir'' dedi. Oyuncu, erkek arkadaşı hakkındaki sorularını ise ''İlişki konuşmuyoruz'' diyerek yürüyüşüne devam etti.

