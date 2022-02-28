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28 Şubat 2022 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 11:00:00

Sevgiliyle Boğaz havası

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Oyuncu Burçin Terzioğlu, önceki gün Bebek'te sevgilisi Umut Duygu ile yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Oyuncu Burçin Terzioğlu, önceki gün Bebek'te sevgilisi Umut Duygu ile yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Bir hayli keyifli görünün oyuncu, ''Hava güzel, biraz yürüyelim sahil havası alalım istedik'' dedi. Uzun süredir ekranda olmayan oyuncu, yeni projelerinin sorulması üzerine ''Şu anda netleşen bir şey yok. Ama görüşmelerim devam ediyor. Televizyon ya da dijitalde olabilir'' dedi. Oyuncu, erkek arkadaşı hakkındaki sorularını ise ''İlişki konuşmuyoruz'' diyerek yürüyüşüne devam etti.

Etiketler : Sevgiliyle Boğaz havası Burçin Terzioğlu Umut Duygu
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