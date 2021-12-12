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12 Aralık 2021 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:12 Aralık 2021 Pazar 11:30:00

Sevgiliye ithaf

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Sıla, Kerki Solfej'in kış konserleri kapsamında İstanbullularla buluştu.

Sıla, Kerki Solfej'in kış konserleri kapsamında İstanbullularla buluştu. Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde şarkıcı, yeni çalışması 'Rüyanda Görsen İnanma' şarkısını canlı olarak ilk kez seslendirdi. Şarkıyı söylemeden önce yaptığı konuşmada "Alkışlarınızı bu rüyayı görmemi sağlayan sevgilime gönderiyorum. Emeği benden fazla olabilir bu şarkıda. Hatta şarkıyı ilk söyleyişimi de ona ithaf edeyim" diyerek şarkının düzenlemesini yapan İlker Kaleli'ye teşekkür etti.

Etiketler : Kerki Solfej Sıla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
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