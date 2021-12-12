Sevgiliye ithaf

Sıla, Kerki Solfej'in kış konserleri kapsamında İstanbullularla buluştu. Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde şarkıcı, yeni çalışması 'Rüyanda Görsen İnanma' şarkısını canlı olarak ilk kez seslendirdi. Şarkıyı söylemeden önce yaptığı konuşmada "Alkışlarınızı bu rüyayı görmemi sağlayan sevgilime gönderiyorum. Emeği benden fazla olabilir bu şarkıda. Hatta şarkıyı ilk söyleyişimi de ona ithaf edeyim" diyerek şarkının düzenlemesini yapan İlker Kaleli'ye teşekkür etti.